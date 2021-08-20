Видео: неудачная выгрузка чуть не довела владельца Ferrari до инфаркта

Спорткары ценой от 10 миллионов рублей и выше разрабатываются исключительно для того, чтобы создавать у их владельцев чувство гордости и самодовольства, когда они садятся за руль и ловят завистливые взгляды окружающих. А также чтобы порождать чувство восторга и легкого ужаса где-то в груди, когда разогнавшаяся машина преодолевает рубеж скорости в 200 км/ч и вот-вот, кажется, взлетит над дорогой.

Но первые эмоции бразильца Жоао Адибе Маркеса, владельца Ferrari SF90 Stradale на этом видео, были, увы, немного другими. Это было умиление, потом испуг, потом ужас и горькое, до слез, отчаяние.

Увидев, как работник службы доставки ставит его машину на гидравлический подъемник, чтобы опустить на асфальт, Жоао восхищенно вымолвил: "Какая красивая… похоже, что она упала с неба!"

Она и впрямь через секунду упала. Но не медленно и беззвучно, как звезды падают с небес куда-то за горизонт, а грузно, с грохотом, как ржавый остов "копейки", рухнувший с груды металлолома в пункте приема. И, как на мгновение показалось всем присутствующим, сильно оцарапала передние крылья и фары.

Что в эти секунды пережил владелец спорткара - нам, ездящим на бюджетных авто, не понять. А уж какую гамму чувств пережил бедный работник доставки! Считайте сами: семь миллионов бразильских реалов (1 реал - почти 14 российских рублей) - а именно столько стоит там Ferrari SF90 Stradale - разделить на 2,5 тысячи реалов (средняя зарплата по стране) это 230 лет непрерывной работы. А в Бразилии, как всем известно, столько не живут и не работают.

К счастью, всё обошлось и для машины, и для доставщика. Через несколько дней после инцидента в бразильских соцсетях замелькали фото и видео этого Stradale, где на кузове спорткара не видно ни царапинки. Похоже, и впрямь, упала с небес и аккуратно приземлилась на все четыре колеса.