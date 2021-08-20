Видео: сварщик на СТО чуть не сжег автомобиль во время ремонта

Будь герой этого видео, сварщик станции техобслуживания, чуть менее старательным и увлеченным своим делом, наверное бы стал работником месяца. Но он так рьяно сваривал что-то на дне машины, так горел своей работой, что в итоге чуть не уничтожил автомобиль и саму СТО.

Дело происходило в английском Брэдфорте. Молодой сварщик поднял на подъемнике серебристую Honda и принялся чинить ходовую, да так, что искры во все стороны летели. В какой-то момент искры попали внутрь салона, на обшивку заднего сидения, и оно загорелось. Почему запах горящего кожзаменителя, поролона и краски вовремя не заметил ни сам сварщик, ни один из остальных работников СТО - загадка. Когда заметили наконец - в салоне несчастной Honda уже пылал небольшой пожар.

Еще бы чуть-чуть и пламя добралось бы до бензобака и сильный хлопок мог бы распространить возгорание на весь зал, но один из работников наконец среагировал на происходящее и с помощью огнетушителя устранил ЧП.

Хотите верьте, хотите нет, но всего за 24 часа ремонтники смогли устранить последствия пожара в салоне - все очистили, починили, перекрасили. Если владелец Honda и узнает о случившемся, то только из этого ролика.