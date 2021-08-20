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20.08.2021 14:33
Рубрика: Экономика

Виноградари и виноделы просят не торопиться с ценовыми прогнозами на вино

Текст: Александр Проценко

В Союзе виноградарей и виноделов России (СВВР) откликнулись на заявление Роскачества о возможном повышении цен на российские вина из-за роста цен на виноград. Союз считает, что в настоящий момент рано делать такие прогнозы.

Фото: Владимир Аносов
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Ранее аналитики Роскачества утверждали, что из-за климатических проблем текущего сезона виноград в России может подорожать на 30%, а вино - на 15-20%.

"На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по-настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня - это гадание на кофейной гуще, - РИА Новости цитируют президента СВВР Леонида Поповича. - Если потери будут в пределах 15-20%, то это не значит, что цены подскочат на 15-20%, гораздо меньше. Но насколько - можно будет сказать после завершения уборки, ближе к ноябрю".

Президент СВВР также пояснил, что микроклимат на виноградниках "каждый день влияет на урожай, и финала сегодня не знает никто". "Мы знаем одно - что пока плохо… В течение семи-десяти дней окончательно оценим степень урона", - сказал он.

К этой информации следует добавить, что самые большие по площади российские виноградники находятся в Краснодарском крае. В последнее время там прошли обильные дожди. В пресс-службе крупного производителя - "Кубань-вино" - уже сообщали ТАСС, что погода может привести и к сложностям при уборке. "Острого недостатка влаги виноград в настоящее время не испытывает благодаря прошедшим в июне и июле сильным дождям, восполнившим дефицит влаги в почве, сложившийся после засушливых зимы и весны. В свою очередь и жаркая погода повлияла положительно на качество ягод и сахаронакопление, созревание будет проходить более ускоренно. Если высокие температуры продолжатся и в сентябре, то возможно аномально быстрое и одновременное созревание сортов разных групп (ранних и средних, средних и поздних), что может усложнить организацию уборки и переработки", - пояснили специалисты предприятия.

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Тем временем в Минсельхозе Краснодарского края отмечают, что в регионе в этом году планируется собрать урожай винограда на более чем 20 тысяч га - это треть всех виноградников России. Крупнейшие производители региона планируют начать уборку ягоды после 20 августа.

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