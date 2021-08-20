Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон

Во время переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые проходят сегодня в Кремле, произошел небольшой курьез.

На вступительном слове российского лидера у канцлера зазвонил телефон. Меркель сразу же отключила звонок. Путин отреагировал улыбкой и продолжил свою речь.

Ранее в Кремле сообщали, что лидеры стран планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.