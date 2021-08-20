Врач назвала предельную дозу сахара в сутки

Максимальный объем в рационе так называемых добавленных сахаров составляет 50 граммов в сутки, это верхняя граница принятой на сегодня нормы. При этом Минздрав России уже предложил снизить ее до 22 граммов.

При подсчете данного показателя учитываются все виды сахаров, добавляемых в продукты для их подслащения - это и сахароза, и глюкозо-фруктозный сироп, и крахмальная патока, и мед, заявила радио Sputnik ведущий научный сотрудник "Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии" Алла Погожева.

По ее словам, в большинстве стран специалисты считают, что доля такого сахара не должна превышать 10 процентов от общего числа потребляемых калорий, отсюда и получаются те самые 50 граммов. Российские врачи уверены, что эту планку нужно двигать вниз, до показателя менее пяти процентов.

Как отметила Алла Погожева, в пределах нормы сахар могут употреблять как здоровые, так и больные люди, не считая тех, кто страдают ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом. "При таких состояниях, как гипогликемия, когда темнеет в глазах, можно использовать сладкий чай", - отметила специалист.

Вместо сахара в рацион следует включить полисахариды, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых - особенно в цельнозерновых - продуктах, а также в овощах и фруктах.