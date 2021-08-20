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20.08.2021 13:36
Рубрика: Общество

Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах

Текст: Мария Агранович

Иностранные студенты из всех стран смогут приехать в Россию и продолжить обучение в российских вузах. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования.

Фото: Лилия Злаказова
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Разрешение на въезд в страну для продолжения учебы студентам-иностранцам дал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Алгоритм - правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан и будет утвержден в ближайшее время", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Как только правила утвердят, иностранные студенты всех российских вузов смогут приехать, поселиться в общежитиях и учиться.

Напомним, по словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, практически все вузы начнут учебный год в традиционном формате.

Для тех студентов, кто все же не сможет приехать в Россию, будет организовано дистанционное обучение. И речь здесь не только о трансляции лекций, но и об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях для получения качественного образования.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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