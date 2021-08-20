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Звезде "Полицейского с Рублевки" Роману Попову стало плохо на съемках

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    20.08.2021, 13:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актёру Роману Попову срочно потребовалась госпитализация. По словам звезды "Полицейского с Рублёвки", ему стало плохо прямо на съёмочной площадке.

Фото: kino-teatr.ru
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36-летнего артиста отправили в Боткинскую больницу.

"Я в палате Боткинской больницы. Причина - переутомление на съемочной площадке. Подробности - по результатам исследования", - приводит слова Попова РИА Новости.

Радиоведущий и комедийный актёр Попов главным образом известен благодаря роли следователя Мухича в сверхпопулярной франшизе "Полицейский с Рублёвки". Также он сыграл главную мужскую роль в комедийном сериале "Любовь в жаркие дни недели" с Зоей Бербер.

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