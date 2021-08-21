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21.08.2021 21:55
Рубрика: Экономика

Анкара ждет увеличения поставок газа по "Турецкому потоку"

Текст: Евгения Думанская

Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Эрдоган, сказал, что страна ждет увеличения поставок по "Турецкому потоку", который является одной их сфер сотрудничества с Россией в энергетическом секторе. Он, как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации турецкого лидера, подчеркнул высокую значимость сотрудничества с Россией по части энергетики.

"Турецкий поток" идет через Черное море и предназначен для снабжения газом потребителей в Турции, а также южной и юго-восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Суммарная мощность обеих ниток составляет 31,5 миллиарда кубометров.

Первая нитка, снабжающая Турцию, была запущена в начале 2020 года, тогда же газ начала получать Болгария. Позже пошел газ по "Балканскому потоку", который является продолжением "Турецкого потока". В этом году топливо по новому маршруту стали получать Сербия и Босния и Герцеговина.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Турция

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