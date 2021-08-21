Путин и Эрдоган подчеркнули важность соблюдения порядка в Афганистане

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность обеспечения мира в Афганистане, а также борьбы с терроризмом и наркоторговлей.

Главы государств подробно обсудили ситуацию вокруг Афганистана, отметив важность обеспечения там стабильности и гражданского мира, строгого соблюдения порядка и законности, сообщили в пресс-службе Кремля. Был подчеркнут приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились укреплять двустороннюю координацию по афганской тематике.

Лидеры также обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого были и российские, и турецкие граждане. Эрдоган подчеркнул значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами и выразил искреннюю признательность за помощь. Президенты затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего, в сфере энергетики, и договорились о дальнейших контактах.