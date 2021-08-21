Автомобильные опции, от которых можно смело отказаться

Возможность ручного переключения на автоматических, роботизированных и вариаторных коробках передач - важный инструмент, помогающий, к примеру, не допускать перегрева тормозов, активировав пониженную передачу на горных спусках.
Однако если речь идет о подрулевых лепестках, которые еще и дублируют алгоритм переключения основного селектора, то такая "фишка" полезна и уместна прежде всего на спорткарах, где речь идет подчас о выигрыше в смене передач в доли секунды. Такой функционал предлагается не только для Porsche 911, Nissan GT-R и других спортивных машин, но также, к примеру, для больших седанов Mercedes-Benz и новых кроссоверов Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, где является, как ни крути, излишеством.
Для некоторых моделей как опция предлагается подсветка ряда зон салона. Однако, как выяснилось, целевая аудитория вазовской модели не считает нужным переплачивать за такую "иллюминацию" по крайней мере в начальных комплектациях.
Что касается имиджевой, атмосферной подсветки салона, то за такой функционал (если он опциональный) практичные покупатели также не считают нужным переплачивать. Типичный пример - динамическая подсветка аудиоколонок Kia Soul, пульсирующая в топовых исполнениях модели в такт музыки.
А для Mercedes-Benz S-Class как опция предлагается так называемая "умная" подсветка. Светодиодные ленты проходят здесь через дверные панели, торпедо, центральную консоль и вдоль пола. При опасной ситуации на дороге, к примеру, система мониторинга слепых зон предупредит водителя об опасности в том числе и ярко-красной светодиодной иллюминацией.
Мало того, что за этот функционал нужно выложить немалые дополнительные деньги. К сожалению, подавляющее число систем считывания дорожных знаков работает некорректно и без учета специфики движения в той или иной стране.
К примеру, некоторые системы пропускают знаки, установленные над дорожным полотном, далеко на правой обочине широких магистралей или, к примеру, когда указатель наклонен или развернут не по ГОСТу. Более того, во многих моделях система считывания дорожных знаков соотносит "увиденное" с базой, зашитой в штатной навигации. И если, к примеру, сканер не увидел придорожных знаков, компьютер выдаст на приборку или проектор данных информацию с дорожных карт, а эта информация очень нередко не соответствует реальной ситуации, особенно если навигационный софт не обновлен.
Систему контроля рядности (она же ассистент движения в полосе) принято считать полезным электронным "поводырем". Тем не менее, без этого помощника, предупреждающего о непреднамеренном пересечении разметки (без включения поворотника) или (в более продвинутых системах) возвращающего машину в полосу принудительным подруливанием, вполне можно обойтись.
Если водитель достаточно опытный, такая опека может его лишь раздражать, и в большинстве случаев реальные клиенты такую функцию попросту отключают. Более того, в случае с новичком такие активные подруливающие системы могут сыграть злую "шутку".
К примеру, если водитель попытается объехать неожиданно возникшее на дороге препятствие с пересечением разметки, система контроля рядности в ряде случаев создает заметное контрусилие на руле, и это сопротивление электроники может напугать неопытного водителя. Оговоримся, впрочем, что большинство таких систем "отступит" и даст водителю довернуть руль, если тот приложит к баранке больше усилия.
С одной стороны, переплатить за омыватели фар вроде бы имеет смысл, особенно если машина часто эксплуатируется на загородных дорогах.
Однако фактически никакие омыватели не способны убрать с фар налет грязи, образовавшийся после сильного дождя, а вот бачок с омывайкой при работе таких систем опустошается гораздо быстрее, чем при их отсутствии. Таким образом, если эту функцию предлагают не в базовой комплектации, заказывать ее имеет смысл только тогда, когда форсунки включаются нажатием отдельной кнопки, а не автоматически.
Как правило, системы автоматической парковки - это очень недешевые опции. При этом, как показывает статистика, реальные владельцы не пользуются таким функционалом. В большинстве случаев такие системы раздражают медлительностью работы даже начинающих водителей, нуждающихся в "опеке". Де-факто гораздо более полезными при парковке окажутся датчики парковки (передние и задние), камера заднего вида, а еще лучше - система кругового обзора.