Автомобильные опции, от которых можно смело отказаться

Сегодня, покупая автомобиль, будущие владельцы стремится начинить его по максимуму различными опциями. Однако не все технологии нужны. В антирейтинге "РГ" - дополнительное оборудование, без которого точно можно обойтись.

Подрулевые лепестки

Возможность ручного переключения на автоматических, роботизированных и вариаторных коробках передач - важный инструмент, помогающий, к примеру, не допускать перегрева тормозов, активировав пониженную передачу на горных спусках.

Однако если речь идет о подрулевых лепестках, которые еще и дублируют алгоритм переключения основного селектора, то такая "фишка" полезна и уместна прежде всего на спорткарах, где речь идет подчас о выигрыше в смене передач в доли секунды. Такой функционал предлагается не только для Porsche 911, Nissan GT-R и других спортивных машин, но также, к примеру, для больших седанов Mercedes-Benz и новых кроссоверов Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, где является, как ни крути, излишеством.

Атмосферная подсветка

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Для некоторых моделей как опция предлагается подсветка ряда зон салона. Однако, как выяснилось, целевая аудитория вазовской модели не считает нужным переплачивать за такую "иллюминацию" по крайней мере в начальных комплектациях.

Что касается имиджевой, атмосферной подсветки салона, то за такой функционал (если он опциональный) практичные покупатели также не считают нужным переплачивать. Типичный пример - динамическая подсветка аудиоколонок Kia Soul, пульсирующая в топовых исполнениях модели в такт музыки.

А для Mercedes-Benz S-Class как опция предлагается так называемая "умная" подсветка. Светодиодные ленты проходят здесь через дверные панели, торпедо, центральную консоль и вдоль пола. При опасной ситуации на дороге, к примеру, система мониторинга слепых зон предупредит водителя об опасности в том числе и ярко-красной светодиодной иллюминацией.

Система считывания дорожных знаков

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Мало того, что за этот функционал нужно выложить немалые дополнительные деньги. К сожалению, подавляющее число систем считывания дорожных знаков работает некорректно и без учета специфики движения в той или иной стране.

К примеру, некоторые системы пропускают знаки, установленные над дорожным полотном, далеко на правой обочине широких магистралей или, к примеру, когда указатель наклонен или развернут не по ГОСТу. Более того, во многих моделях система считывания дорожных знаков соотносит "увиденное" с базой, зашитой в штатной навигации. И если, к примеру, сканер не увидел придорожных знаков, компьютер выдаст на приборку или проектор данных информацию с дорожных карт, а эта информация очень нередко не соответствует реальной ситуации, особенно если навигационный софт не обновлен.

Система контроля рядности

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Систему контроля рядности (она же ассистент движения в полосе) принято считать полезным электронным "поводырем". Тем не менее, без этого помощника, предупреждающего о непреднамеренном пересечении разметки (без включения поворотника) или (в более продвинутых системах) возвращающего машину в полосу принудительным подруливанием, вполне можно обойтись.

Если водитель достаточно опытный, такая опека может его лишь раздражать, и в большинстве случаев реальные клиенты такую функцию попросту отключают. Более того, в случае с новичком такие активные подруливающие системы могут сыграть злую "шутку".

К примеру, если водитель попытается объехать неожиданно возникшее на дороге препятствие с пересечением разметки, система контроля рядности в ряде случаев создает заметное контрусилие на руле, и это сопротивление электроники может напугать неопытного водителя. Оговоримся, впрочем, что большинство таких систем "отступит" и даст водителю довернуть руль, если тот приложит к баранке больше усилия.

Омыватели фар

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С одной стороны, переплатить за омыватели фар вроде бы имеет смысл, особенно если машина часто эксплуатируется на загородных дорогах.

Однако фактически никакие омыватели не способны убрать с фар налет грязи, образовавшийся после сильного дождя, а вот бачок с омывайкой при работе таких систем опустошается гораздо быстрее, чем при их отсутствии. Таким образом, если эту функцию предлагают не в базовой комплектации, заказывать ее имеет смысл только тогда, когда форсунки включаются нажатием отдельной кнопки, а не автоматически.

"Автопарковщик"

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Как правило, системы автоматической парковки - это очень недешевые опции. При этом, как показывает статистика, реальные владельцы не пользуются таким функционалом. В большинстве случаев такие системы раздражают медлительностью работы даже начинающих водителей, нуждающихся в "опеке". Де-факто гораздо более полезными при парковке окажутся датчики парковки (передние и задние), камера заднего вида, а еще лучше - система кругового обзора.