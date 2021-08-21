Гинцбург призвал студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал российским студентам привиться от коронавируса до начала нового учебного года. По его словам, вакцинация позволит избежать вспышек инфекции.

Ученый подчеркнул, что прививка от COVID-19 необходима в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, находятся в аудиториях, где много студентов одновременно присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, пишет ТАСС.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что 1 сентября почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности. Он также подчеркнул, что принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима.