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21.08.2021 03:32
Рубрика: Общество

Гинцбург призвал студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал российским студентам привиться от коронавируса до начала нового учебного года. По его словам, вакцинация позволит избежать вспышек инфекции.

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Ученый подчеркнул, что прививка от COVID-19 необходима в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, находятся в аудиториях, где много студентов одновременно присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, пишет ТАСС.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что 1 сентября почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности. Он также подчеркнул, что принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима.

Общество Здоровье Общество Образование Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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