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21.08.2021 04:10
Рубрика: Экономика

Юрист рассказал о заложенных в цену приобретаемой продукции скрытых налогах

Граждане хорошо знают о тех налогах, которые уплачивают сами в казну или которые за них платит работодатель. Однако есть еще целый ряд платежей и сборов, заложенных в цену приобретаемой продукции, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Единый налоговый счет: просто удобство или новые полномочия налоговой

По его словам, возглавляют список самых распространенных скрытых налогов - налог на добавленную стоимость (НДС), который взимается по ставке 10 и 20 процентов, и акцизы, сообщает агентство "Прайм". К подакцизным относятся: этиловый спирт, алкогольная и табачная продукция, автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и пр. Налоги также включены в платежи за различные лицензии, в госпошлины и страховки.

Понимая, что есть ряд неизбежных платежей с включенными в них скрытыми налогами, можно заранее планировать свои траты, закладывая в семейном или личном бюджете средства на эти расходы, заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян (47%) намерена потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Еще 31% респондентов планирует направить средства на текущие расходы, на ремонт - 22%, на покупки для дома - 14%. Еще 12% опрошенных хотят поехать в отпуск, 9% намерены добавить налоговый вычет к своим накоплениям, 3% - к инвестициям, 2% - к первоначальному взносу на новую квартиру.

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