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21.08.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, почему не привезет в Россию экономичную версию Sorento

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia анонсировала появление гибридного Sorento в США, а также рассказала, почему такой кроссовер не появится в России.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Силовая установка Sorento Turbo PHEV создана на базе 1,6-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. В паре с ним работает электромотор мощностью 66,9 кВт. Суммарная мощность силовой установки составляет 261 л.с. Она агрегатирована с 6-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач.

Литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея с запасом энергии 13,8 кВт•ч обеспечивает пробег около 51 км с использованием исключительно электричества. Расчетный комбинированный запас хода при этом достигает 740 км, а усредненный расход топлива составляет всего 3 л/100 км.

Продажи автомобиля в США стартуют в третьем квартале 2021 года. При этом, как отметили в корейской компании, в настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в России не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок.

Продажи четвертого поколения Kia Sorento стартовали в нашей стране осенью 2020 года, а в начале июня 2021-го модель обзавелась новыми версиями с топовым бензиновым V6 3.5 литра мощностью 249 л.с. Цена на кроссовер в настоящее время стартует от 2 419 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia