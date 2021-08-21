Минюст включил пермский "Четвертый сектор" в список иноагентов

Министерство юстиции России включило Пермскую региональную общественную организацию поддержки и развития медиа-проектов "Четвертый сектор" в реестр НКО иноагентов.

Согласно официальной информации Минюста, "Четвертый сектор" оказывал влияние "на выработку и реализацию государственной политики в сфере законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина", а также "на принятие государственными и иными органами соответствующих решений и формирование общественного мнения".

В министерстве юстиции также назвали источники иностранного финансирования Пермской организации журналистов-общественников - это немецкий филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в РФ и молдавский Фонд "PRO NOVA". При этом сам "Четвертый сектор" в настоящий момент находится в стадии ликвидации.

Накануне Минюст внес в список иноагентов телеканал "Дождь", а также издание "Важные истории".