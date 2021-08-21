Минобороны: "Запад-2021" покажет НАТО бесполезность наращивания сил у границ РФ

Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября, укажут западным партнерам на бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов.

По его словам, действия НАТО в Европе призваны продемонстрировать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, там хотят, чтобы в России это чувствовали и понимали. Москва готова к этим намекам, что ясно дает понять. Картаполов отметил, что во время учений "Запад-2021" российская сторона еще раз попытается показать, что "не нужно беспокоить русского медведя", пишет ТАСС.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Евгений Ильин сообщил, что стратегические учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил РФ, Республики Беларусь, союзников и дружественных государств. Замысел не предполагает конкретизации противника.

Всего в учениях будет задействовано до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.