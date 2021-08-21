Минстрой планирует расселить 16 млн "квадратов" аварийного жилья за пять лет

С 2025 по 2030 годы Минстрой России планирует расселить 16,2 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Об этом говорится в проекте паспорта государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в России действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до начала 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года, а в плане значится расселение не менее 6,8 миллионов "квадратов". При этом, как отметили в ведомстве, ежегодный прирост аварийного жилья составляет около двух миллионов квадратов.

"Результатом реализации данной задачи к 2030 году будет: обеспечение превышения ежегодного объема расселения над ежегодным объемом признания жилья аварийным; расселение до конца 2024 года не менее 6,8 млн кв. м аварийного жилья; расселение в период 2025-2030 годов 16,2 млн кв. м аварийного жилья", - сказано в документе.

Минстрой предлагает использовать различные варианты: наемное жилье, сертификаты на покупку жилья в новостройках, ИЖС, льготную ипотеку и выплату компенсаций собственникам.

Ранее стало известно, что российское правительство выделит регионам около 20 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья.