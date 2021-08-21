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Текст:   Евгения Думанская 
16:56 21.08.2021

Минстрой планирует выдавать 2,3 миллиона ипотек в год

К 2030 году Минстрой РФ планирует выдавать ежегодно не менее 2,3 миллиона ипотечных займов, что на 35% больше, чем показатель 2020 года. Об этом говорится в проекте изменений к госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Минстрой планирует к 2030 году обеспечить жильем льготников-очередников

Предлагается обеспечить выдачу не менее 2,4 миллиона ипотек каждый год к началу следующего десятилетия, в том числе за счет снижения ставки. Также планируются долгосрочные программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, повышение инвестиционной привлекательности ипотечных ценных бумаг, развитие кредитования в сегменте индивидуального жилищного строительства.

"Ежегодное обеспечение финансирования строительства порядка 35-45 млн кв. м жилья", - сказано в документе.

В 2020 году в России был достигнут рекорд за всю историю ипотечного рынка - выдано 1,7 миллиона займов на сумму около 4,3 триллиона рублей. Как отмечается в документе, около 40-50% всех сделок с жильем оформляются с использованием ипотеки, и, хотя в прошлом году был достигнут рекордный уровень - ипотечный портфель составляет около 10% ВВП, однако он в 1,5 ниже уровня в странах восточной Европы с сопоставимой структурой собственности.

Ранее в Минстрое отметили, что многие россияне не знают об условиях льготной семейной ипотеки. С июля кредит под 6% годовых могут получить не только семьи с двумя и более детьми, но и родители единственного ребенка.

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