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21.08.2021 17:49
Рубрика: Digital

Названы способы защиты аккумулятора смартфона от износа

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение года активного использования качественный аккумулятор смартфона выполняет все свои функции, однако потом начинается замедление, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Фото: istock
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"Батарейку" можно заменить, и на какое-то время производительность улучшится, но такой аккумулятор не будет на 100% таким же, как тот, что был в новом смартфоне изначально. Как отметил Кусков, современные аккумуляторы позволяют выполнять подзарядку устройства в течение дня, но важно не использовать телефон в процессе зарядки.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как правильно заряжать смартфон, чтобы предотвратить быстрый износ батареи. Прежде всего, не стоит заряжать телефон в некомфортных условиях.

"Правило простое: если температура комфортна для вас, она будет комфортна и для смартфона", - пояснил Муртазин.

Например, зимой многие носят телефон в карманах верхней одежды и заряжают от внешнего аккумулятора, но лучше делать это в помещении - так батарея прослужит дольше. Муртазин отметил, что заряжать смартфон можно полностью или частично, но для экономии ресурса стоит отключить быструю зарядку или быть готовым к падению емкости на 20-25%, что уже потребует замены аккумулятора.

"Батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться", - сказал Муртазин в беседе с RT.

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