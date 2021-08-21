Пять фатальных ошибок при замене свечей зажигания

Замена свечей зажигания кажется простейшей операцией лишь на первый взгляд. На самом деле эта процедура требует определенных навыков, которыми либо стоит овладеть, либо предоставить заниматься заменой специалистам. Выясним, как и в чем при замене свеч можно серьезно навредить автомобилю.

Для начала разберемся, для чего вообще нужно менять свечи зажигания, иногда даже значительно раньше регламентированного срока. Дело в том, что неисправные свечи напрямую влияют как на расход топлива, так и на "здоровье" топливной системы.

Как вариант, из-за перебоя в подаче искры может возникнуть детонация смеси в камере сгорания, и эта ударная волна создаст чрезмерные нагрузки на поршень, шатун и коленвал. В большинстве случаев осуществлять замену стандартных свечей зажигания следует примерно раз в 30 тыс. километров. Платиновые и иридиевые свечи ходят как минимум вдвое больше. При этом нужно учитывать состояние силового агрегата, качество заливаемого топлива, интенсивность езды и не совершать приведенных ниже ошибок.

Попадание грязи в двигатель

Достаточно частым и очень неприятным последствием непрофессиональной замены свеч является попадание грязи в камеру сгорания. Поэтому нужно взять за правило - перед заменой корпус силового агрегата и прежде всего колодцы свечей следует тщательно промыть и очистить.

Как вариант - сжатым воздухом или специальными химикатами. В противном случае в образовавшийся после выкручивания свечи канал может проникнуть пыль, песок и грязь и поцарапать внутреннюю поверхность поршня и стенки цилиндров.

Недотяжка и перетяжка

Не менее распространенная ошибка при замене свечей - их неправильная затяжка. Если недотянуть, то как минимум нарушится теплоотдача.

Из-за недостаточного теплоотвода свеча перегреется, что чревато выгоранием электродов и разрушением изолятора. Не исключен такой сценарий - свеча разболтается из-за вибраций в колодце, а со временем может и вовсе вылететь из посадочного отверстия, повредив резьбу.

Если же перетянуть, можно повредить керамический изолятор, что приведет к пропускам зажигания, или того хуже - появлению трещин в керамике. Возможно также вытягивание корпуса свечи, в результате чего нарушится механическая связь между корпусом и изолятором. По этой причине свеча будет хуже отводить тепло, в конце концов перегреется и выйдет из строя. А значит - динамометрический ключ вам в руки! За его отсутствием следует закрутить свечу вручную, а затем довернуть на 1/3 оборота.

Неподходящий инструмент

Нередко при замене свечей где-нибудь в гараже или на даче владельцы пытаются обойтись подручным инструментом.

Не каждый ведь держит под боком недешевый динамометрический ключ, который издает характерный щелчок, когда свеча оптимально докручена!

Между тем многие используют примитивные модели свечных ключей или, того хуже, - подручные средства: смазку WD-40, молоточки для обстукивания свечи, всевозможные воротки и карданные шарниры. Не следует также пытаться выкручивать прикипевшую свечу, прилагая титанические усилия (в помощь вам - уже упомянутые смазки) и закручивать новую свечу "на глаз".

Облом свечи

Обычно свечи ломаются при их выкручивании. Такое ЧП чаще всего является следствием того, что деталь была в свое время вкручена с чрезмерным усилием.

В результате, как правило, шестигранник и часть изолятора остаются в руке, а резьбовая часть - в головке блока цилиндров. В дальнейшем вам придется столкнуться со снятием ГБЦ и высверливанием остатков свечи. С большой степенью вероятности для проведения таких процедур вам или специалисту сервиса понадобится специальный ключ - так называемый экстрактор, который вкручивают в поврежденную свечу.

Ошибки при монтаже и демонтаже

Выкручивать свечи зажигания нужно исключительно на холодном двигателе, поскольку в противном случае можно обжечь руки, а также на горячем моторе вероятнее повредить резьбу и керамическую оболочку расходника.

Нередки случаи, когда из-за отсутствия опыта при установке свечи ее роняют на пол. Между тем в этом случае высок риск повредить боковой электрод или керамический изолятор и спровоцировать в дальнейшем перебои в работе мотора.