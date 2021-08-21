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21.08.2021 02:06
Рубрика: Власть

Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право

Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Соединенные Штаты с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередную попытку США сорвать ввод в эксплуатацию проекта "Северный поток-2".

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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По его словам, односторонние действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. "Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook российского посольства в США.

Антонов подчеркнул, что формат использования "Северного потока-2" должны определять в Европе, прежде всего в Германии, но не в США. Посол отметил, что очередные антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь "важных пониманий", которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом на июньском саммите в Женеве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух граждан РФ и одного российского судна, которые связаны со строительством трубопровода "Северный поток-2". Данные действия, по словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Адальби Шхагошева, можно объяснить попыткой Вашингтона оправдаться перед Киевом. Они не повлияют на строительство газопровода в Европу, уверен политик. Подобные шаги США показательны только для партнеров Вашингтона. Таким образом американские власти продемонстрируют Киеву, что "мы сделали все, что можно, стараемся еще вводить какие-то санкции", хотя уже понятно, что "практически ничего у них не получилось".

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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