Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле. В этот день он пролетит на минимальном расстоянии от нашей планеты - около 3,4 миллиона километров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные одного из подразделений НАСА. По информации американских специалистов, наиболее близко астероид подойдет к Земле в 18.10 мск. Размеры небесного тела - от 400 до 1300 метров. Его скорость - 26 километров в секунду.

В Московском планетарии, комментируя приближение этого астероида, рассказали, что человечеству ничего не угрожает. Наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые невозможно отследить заранее. К "нежданным" гостям из космоса относится, например, челябинский метеорит. Но такие события происходят примерно один раз в сто лет.