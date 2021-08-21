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21.08.2021 05:59
Рубрика: Власть

Пушков назвал "истерикой" заявление Климкина об уходе США из Украины

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Главная черта нынешней украинской элиты - постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот и экс-глава украинского МИД впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как американцы ушли из Афганистана.

Фото: Getty Images
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Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Российский сенатор отреагировал на высказывание Павла Климкина о том, что единственный способ "остановить Россию" - это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. Однако представитель Киева при этом выразил опасение, что неудача Вашингтона в Афганистане ставит такое партнерство под вопрос.

Пушков обратил внимание, что Климкина не смущает ни сравнение Украины с "полусредневековым" Афганистаном, ни принципиальное различие ситуаций, ни даже откровенное признание, что без США "новая Украина" - ноль без палочки.

По словам сенатора, все это для экс-главы МИД не важно, а важно одно: как бы США не бросили Украину, ведь тогда "все пропало". У страхов украинской элиты глаза особенно велики, отметил Пушков, подчеркнув, что в Киеве хорошо понимают, что из себя представляет нынешняя Украина.

Слова Климкина о том, что Киев может только с помощью Вашингтона "остановить" Москву, показывают несамостоятельность украинских властей. Такое мнение ранее высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, говоря о независимости, в Киеве имеют в виду на самом деле разрыв политических, культурных и экономических отношений с Москвой, что противоречит здравой логике на фоне интеграционных процессов и экономической кооперации в мире.

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