Новости

Пушков объяснил, почему новые санкции США не вызывают удивления 04:40
Юрист рассказал о заложенных в цену приобретаемой продукции скрытых налогах 04:10
Гинцбург призвал студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года 03:32
Биолог Нетесов назвал причину высокой смертности от COVID-19 летом 03:23
В Роспотребнадзоре напомнили об опасности комариных укусов 02:55
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа 02:31
Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право 02:06
Запуск "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен на 22 августа 01:24
Центр им. Гамалеи начнет клинические испытания назальной вакцины 00:40
Медведев сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Цинциннати 00:28
Посол Антонов счел неконструктивными новые санкции США 00:20
Комплексы ПВО российского производства сорвали атаку Израиля на Сирию 20.08.2021
Дмитрий Мезенцев: Большинство союзных программ выходят на результат 20.08.2021
Байден назвал число эвакуированных из Афганистана американцев 20.08.2021
В Госдуме объяснили новые санкции США против "Северного потока-2" 20.08.2021
В Марселе два человека пострадали при стрельбе у супермаркета 20.08.2021
Захарова: Лондон признался в манипуляциях в истории с "отравлением" Навального 20.08.2021
Россияне и сербы почтили память героев Сталинградской битвы 20.08.2021
Срок постановки на воинский учет в Подмосковье сократят до одного дня 20.08.2021
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом погиб один человек и пострадали 10 20.08.2021
Лукашенко одобрил переговоры о продлении аренды РФ военных объектов в РБ 20.08.2021
Минобороны: События в Афганистане не пробили "контур безопасности" России 20.08.2021
Двое детей из КНР погибли от действий террориста в Пакистане 20.08.2021
В Саратовской области в ДТП погибли пять человек 20.08.2021
Лавров прокомментировал возможность признания талибов Россией 20.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
21.08.2021 04:40
Рубрика: Власть

Пушков объяснил, почему новые санкции США не вызывают удивления

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал новые санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток-2".

В Госдуме объяснили новые санкции США против "Северного потока-2"

В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что на переговорах президентов России и США в Женеве американскую сторону интересовал в основном контроль над конфронтацией, чтобы она не вышла за определенные рамки. "Они не ставят перед собой задачу нормализации отношений с Россией", - отметил Пушков, пояснив, что именно поэтому нынешнее поведение администрации Джо Байдена удивления не вызывает.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что односторонние действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Дипломат подчеркнул, что очередные антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь "важных пониманий", которые были достигнуты на саммите в Женеве.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что строительство "Северного потока-2" близится к завершению, "пятнадцать километров осталось по морю". Путин подчеркнул, что разговоры о том, что строительство газопровода является политическим процессом, - "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение".

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Посол РФ: Санкции США против "Северного потока-2" нарушают международное право
Биолог Нетесов назвал причину высокой смертности от COVID-19 летом
Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты
Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" иноагентами
Юрист рассказал о заложенных в цену приобретаемой продукции скрытых налогах
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных