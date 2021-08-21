Пушков объяснил, почему новые санкции США не вызывают удивления

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал новые санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток-2".

В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что на переговорах президентов России и США в Женеве американскую сторону интересовал в основном контроль над конфронтацией, чтобы она не вышла за определенные рамки. "Они не ставят перед собой задачу нормализации отношений с Россией", - отметил Пушков, пояснив, что именно поэтому нынешнее поведение администрации Джо Байдена удивления не вызывает.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что односторонние действия Вашингтона нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Дипломат подчеркнул, что очередные антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь "важных пониманий", которые были достигнуты на саммите в Женеве.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что строительство "Северного потока-2" близится к завершению, "пятнадцать километров осталось по морю". Путин подчеркнул, что разговоры о том, что строительство газопровода является политическим процессом, - "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение".