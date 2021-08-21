ГИБДД предупредила водителей об изменениях в дорожных знаках

Начиная с 1 сентября на дорогах России останется только новая версия знака "Фотовидеофиксация". Об этом напоминает ГИБДД.

Речь идет о реализации постановления правительства, которое вступило в силу в марте, напоминает РИА Новости. Ранее на дорогах устанавливали знак 8.23, теперь его сменит знак 6.22.

Оба знака называются одинаково - "Фотовидеофиксация". Но если старую табличку устанавливали вместе с другими знаками и светофорами, что загромождало улично-дорожную сеть, то теперь новый знак может применяться самостоятельно и ставиться исключительно при въезде в населенный пункт (действует на всей его территории), где ведётся автоматическая фиксация нарушений ПДД.

Вне поселений знак размещают за 150-300 метров от начала снимаемого участка дороги.

Как отмечали в Госавтоинспекции, наличие знака 6.22 означает, что в городе присутствуют стационарные или мобильные камеры, которые могут фиксировать передвижение автомобилистов по любым дорогам в пределах населенного пункта. Соответственно о каждом отдельном устройстве в черте города теперь предупреждать не будут.