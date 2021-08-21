Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

В квартире дома на северо-западе Москвы взорвалось техническое устройство, которое принес домой подросток. Об этом сообщает ГСУ СК столицы по итогам предварительного расследования инцидента.

Дом на Малой Набережной улице уже проверили специалисты "Мосгаза", информирует Telegram-канал комплекса городского хозяйства. Все оборудование исправно и герметично.

По данным ГСУ СК, в квартире в момент взрыва находился мужчина, двое подростков и женщина. Сдетонировало некое техническое устройство, которое принес домой один из подростков. Предположительно, это была учебная граната. Как уже писала "РГ", 44-летний мужчина и 14-летний подросток погибли, 12-летний мальчик доставлен в больницу. Женщина не пострадала.

СК возбудил уголовное дело по статьям 109 и 222 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия".