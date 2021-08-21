Прокуратура: Младший ребенок выжил после взрыва в доме в Москве

Один из мальчиков, получивших травмы при взрыве в доме в Москве, остался жив. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры столицы.

Ранее прокуратура сообщала о смерти 12-летнего мальчика, однако затем уточнила информацию. Подросток находится в реанимации, внутренние органы не задеты. "Ему оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, что вечером в субботу в квартире дома на Малой Набережной улице взорвалось некое техническое устройство. По одной из версий, это самодельное взрывоопасное изделие, по другой - граната Ф-1. Кто-то из домочадцев занес его в квартиру. Погиб 44-летний мужчина и 12-летний мальчик.