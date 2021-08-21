После взрыва в доме в Москве скончался второй ребенок

Еще один мальчик, получивший травмы при взрыве в доме на северо-западе Москвы, скончался. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Мальчику было 12 лет. Его экстренно доставили в больницу после взрыва, но только что пришло известие о его смерти. Таким образом, число жертв трагедии выросло до трех: ранее скончался 14-летний мальчик и его 44-летний отец.

По предварительным данным, кто-то из домочадцев принес в дом некое устройство, напоминающее гранату. Вечером в субботу оно взорвалось прямо в квартире. СК возбудил уголовное дело, идет расследование.