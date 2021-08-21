Пропавшего в Ивановской области 10-летнего мальчика нашли в Москве

Десятилетнего школьника из Кинешмы, пропавшего 20 августа, обнаружили на Ленинградском вокзале в столице.

Об этом сообщили в управлении МВД по Ивановской области.

"По предварительной информации кинешемского мальчика нашли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте. Мальчик один. С ним работают сотрудники ОВД", - рассказали в полиции.

Напомним, ребенок вышел утром погулять в своем дворе в Кинешме и пропал. Днем камеры видеонаблюдения на местном автовокзале зафиксировали его идущим вместе с молодым мужчиной. Следователи предварительно установили личность этого человека: 23-летний парень зарегистрирован в Татарстане, а в Кинешме предположительно снимал квартиру.

По факту исчезновения школьника было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Поскольку мальчик найден живым и невредимым, версию происшедшего переквалифицируют. Следователи продолжат выяснять обстоятельства и причины исчезновения ребенка, сам он в ближайшее время будет доставлен домой в Кинешму, добавили в управлении СК по Ивановской области.