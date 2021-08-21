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21.08.2021 10:14
Рубрика: Культура

В Москве с размахом отметили юбилей Чебурашки

Текст: Сусанна Альперина
"Неизвестный науке зверь", как охарактеризовал Чебурашку его создатель - писатель Эдуард Успенский, оказался еще и вечно молодым. Что такое 55 лет - а именно столько исполняется в этом году "Чебурашке"? Никакой не пенсионный возраст, потому что все новые и новые поколения детей воспринимают Чебурашку как своего ровесника.
Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм
Фото: Союзмультфильм

В Москве в честь такой даты закатили юбилейные торжества - завезли тонну апельсинов (заметьте - в августе) в недавно открывшийся мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ. Напомним, что именно в коробке с цитрусовыми по сюжету был найден Чебурашка, хотя все это и так прекрасно знают. Гостей на юбилее встречала большая ростовая кукла - сам юбиляр, который дарил посетителям коробочки с фруктами. А еще гости могли увидеть оригинальную игровую куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических советских лент.

Фото: РИА Новости
"Ночь кино" пройдет в офлайн-формате

Компанию "Чебурашке" составили его друг - Крокодил Гена - и главная "оппозиционерка" - Старуха Шапокляк, про которую, кстати, был снят отдельный мультфильм в советские времена. И неплохо бы снять кино и в современные - никакая иностранная Круэлла (злодейка из "101 далматинца" рядом не устоит. Не остались в стороне во время юбилея и другие сказочные персонажи: Кот Матроскин и Пес Шарик из Простоквашино передали Чебурашке свои поздравления в мультимедийном формате - то есть с больших экранов.

Помимо сотни килограммов апельсинов Чебурашка также получил еще один подарок - от соседнего с "Союзмультпарком" павильона "Робостанция": робот-собака Робик-Бобик вручил имениннику "букет" воздушных шаров и праздничный торт.

"Чебурашка все так же молод, в анимации есть такое понятие "вечно зеленый персонаж, - сказал генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, - Это удивительное свойство любимых героев: они никогда не стареют". А феномен международной славы Чебурашки глава киностудии объяснил удивительной "человечностью" образа.

Фото: "Союзмультфильм"

"Секрет мировой популярности Чебурашки в том, что он - личность: с одной стороны он сказочный, вымышленный герой, а с другой он - про каждого из нас, - сказал Борис Машковцев. - Согласитесь, все мы в какой-то момент жизни можем почувствовать себя "чебурашкой": когда попадаем в новые обстоятельства, среду и очень хотим найти друзей. С этим можно столкнуться в любом возрасте, поэтому Чебурашка - герой не только для детей, но и для взрослых".

Интересные факты

1. Литературный прототип героя писатель Эдуард Успенский придумал в 1966 году. Первый же мультфильм о приключениях ушастого персонажа и его друга - Крокодила Гены - появился спустя три года, в 1969 году.

2. Эскиз куклы Чебурашки разработал легендарный режиссер и художник Леонид Шварцман, который в этом году отметит свой 101-й день рождения.

3. В честь юбилея Чебурашки выпустили духи с цитрусовым ароматом, вдохновленным, разумеется, апельсинами. Духи назвали "Чебурашка". Новый аромат представила на юбилейных торжествах парфюмер Мэри Фурс.

Кстати

Про "Чебурашку" снимают современный художественный фильм, который должен выйти на экраны 1 января 2023 года. Созданием семейной комедии занимается команда сказочной трилогии "Последний богатырь". Режиссер - Дмитрий Дьяченко. В фильме компьютерного Чебурашку в "реальное" пространство поместят при помощи современных технологий, в том числе Full CG. А 31 декабря 2020-го на радость детям выпустили новогодний 3D-мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника". Его озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. "РГ" писала об этом отдельно.

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