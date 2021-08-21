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21.08.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пара, газа и пепла на 4 км

Текст: Анна Бондаренко

Утром 21 августа специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали на вулкане Шивелуч парогазовый выброс, содержащий примесь пепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Сейчас ветер несет парогазовый шлейф на восток и юго-восток в сторону Камчатского залива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск. Спасатели не исключают выпадением там небольшого количества пепла.

По данным МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп на Шивелуче не зарегистрировано.

Напомним, что этот вулкан активизировался в конце июля - после сильного землетрясения на Аляске. Сейчас на нем регулярно регистрируются пепловые выбросы, а по склонам сходит раскаленная лава. Специалисты не исключают, что возросшая активность исполина может вызвать мощное извержение.

Справка "РГ"

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Первоначальное название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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