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21.08.2021 08:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за шторма

Текст: Анна Бондаренко

На юге Приморья, в городах Владивосток и Находка, ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма, сообщает пресс-служба правительства края.

По данным оперативного штаба по ликвидации ЧС, сильные дожди ожидаются ночью и днем 22 августа, ветер на побережье усилится до 20 метров в секунду.

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"Главам муниципальных образований края необходимо организовать работу оперативных штабов в период прохождения сильных дождей для ликвидации последствий", - подчеркнул министр по делам ГОЧС Приморского края Александр Златкин.

К непогоде подготовились спасательные и аварийные службы. Спасатели рекомендуют отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Ожидается, что из-за сильных дождей на реках юга Приморья может подняться уровень воды на 0,4-2 метра, возможен выход воды из низких берегов с подтоплением прилегающих территорий.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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