Пожар в самарском селе подступил к Бузулукскому бору

Пожар, вспыхнувший сегодня в селе Гвардейцы Борского района, угрожает национальному парку "Бузулукский бор". В село прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как уже писала "РГ", в субботу днем из-за пала сухой травы в селе Гвардейцы загорелись 14 домов. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

В зону бедствия выехал губернатор региона Дмитрий Азаров. По информации пресс-службы правительства Самарской области, он дал необходимые поручения по оказанию поддержки погорельцам - в том числе в плане оформления и восстановления документов.

"В селе сгорели 14 домов: в трех из них на постоянной основе жили люди, остальные дома - "дачные", - пояснил Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram. - К счастью, погибших нет. На месте работают бригады пожарных и МЧС, сейчас сюда направляются дополнительные силы - два пожарных автопоезда".

Губернатор подчеркнул, что сейчас необходимо защитить местный лес, не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов и нацпарка "Бузулукский бор".