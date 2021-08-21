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21.08.2021 07:22
Рубрика: Происшествия

В нижегородском поселке из-за лесных пожаров сгорело 11 домов

Текст: Мария Волкова

В поселке Стеклянный под Первомайском из-за лесных пожаров 20 августа сгорело 11 построек. Один из домов использовался под дачу, принадлежность остальных 10 уточняется.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Пожар перешел на территорию региона из Мордовского заповедника. Из-за неблагоприятных метеорологических условий огонь достиг населенного пункта.

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Постоянно проживающих в поселке людей нет, только дачники. Накануне все они эвакуировались. Погибших и пострадавших нет. По данным на сегодняшнее утро пожар локализован. В тушении участвуют 254 человека и 59 единиц техники. Запланировано применение вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Напомним, в Мордовском заповеднике уже выгорело свыше 4950 гектаров леса. По данным ГУ МЧС по республике Мордовия, в борьбе со стихией задействовано более 1850 человек и 330 единиц техники. Вчера на территорию Нижегородской области для координации работ по тушению пожаров прибыл заместитель главы МЧС России Илья Денисов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Лесные пожары

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