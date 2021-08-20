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20.08.2021 19:42
Рубрика: Происшествия

В Мордовском заповеднике выгорело 5950 гектаров леса

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Локализованный в последние дни пожар в Мордовском заповеднике вспыхнул с новой силой. На сегодня площадь, пройденная огнем, превысила 5960 гектаров.
Фото: МЧС по РМ Фото: МЧС по РМ
Фото: МЧС по РМ

Об этом сообщила ЕДДС Темниковского района. Пламя вновь перебросилось в соседнюю Нижегородскую область. Сейчас действуют два активных очага пожара: первый - около 50 гектаров - юго-западнее Сарова, второй - около 600 гектаров - западнее поселка Первомайск.

Фото: ГУ МЧС РФ по Марий Эл
В Марий Эл из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС

Активному распространению пламени способствует жаркая и ветреная погода.

В зоне бедствия, кроме мордовских огнеборцев, работают силы и средства из Татарстана, Чувашской и Удмуртской Республик, Нижегородской и Пензенской областей.

По информации Главного управления МЧС по РМ, всего задействовано более 1 850 человек и порядка 330 единиц техники. Для координации борьбы со стихией прибыл заместитель министра ЧС России Илья Денисов.

Вертолетом Ми-8 МЧС России произведено 9 сбросов воды общим объемом 27 тонны.

Кроме того, на территорию заповедника переброшены подразделения Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". Подача воды в нем составляет до 400 литров в секунду на расстояние в несколько километров от видеоисточника до очага пожара.

Борьба с пожаром ведется в круглосуточном режиме. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотники.

Из-за лесных пожаров остановлено железнодорожное сообщение с Саровом

Как уже писала "РГ", очагом пожара стали территории, пострадавшие в ходе "огненного лета - 2010", когда выгорело треть заповедных лесов. Именно на одном из этих участков ночью 3 августа от удара молнии вспыхнул сухой валежник. В условиях сильной жары пламя быстро распространялось и перекинулось в соседнюю Нижегородскую область. Совместными усилиями огнеборцев двух регионов, а также благодаря привлечению авиации МЧС и Минобороны стихию удалось остановить на подступах к Сарову.

Однако накануне вечером один из тлеющих торфяников на территории Мордовского заповедника вновь вспыхнул. Очаг, находившийся в труднодоступном для пожарной техники месте, раздул ветер. В результате второй волны пожара пламя быстро распространилось по территории заповедника и перешло в Нижегородскую область. Сегодня в Сарове был вновь введен режим ЧС.

Фото: МЧС по РМ
В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Лесные пожары

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