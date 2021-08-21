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21.08.2021 16:16
Рубрика: Общество

Жители и туристы рассказали, как изменился Нижний Новгород к 800-летию

Текст: Мария Волкова

Нижний Новгород сегодня отмечает 800-летие. Ко дню города был выполнен внушительный список работ по благоустройству: столица Приволжья заметно изменилась.

Фото: Никита Духник/Центр 800
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Масштабные перемены претерпел исторический центр. Был реконструирован Нижегородский кремль: здесь отреставрировали боевой ход, благодаря чему кремлевская стена стала единым туристическим пешеходным маршрутом длиной свыше 2 километров.

Обновили и главный вид с нижегородских открыток - Чкаловскую лестницу. Ее не только реконструировали, но и снабдили подсветкой. Главная пешеходная улица - Большая Покровская - обрела новые общественные пространства. Завтра откроется после ремонта и самый большой нижегородский парк "Швейцария", который обещает стать одной из главных городских точек притяжения.

Перечислять все, что было сделано в Нижнем Новгороде к юбилею, можно долго. Мы решили спросить горожан и туристов, приехавших на торжества, что они считают главным подарком ко дню рождения города и какие изменения заметили прежде всего.

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