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21.08.2021 11:49
Рубрика: Власть

На Кубани в ликвидацию последствий циклона включились военные

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России приняли участие в ликвидации последствий циклона на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Новороссийске и Славянском районе работники филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по ЮВО убирают мусор и упавшие деревья, ремонтируют кровлю и боксы.

Уточняется, что восстановительные, ремонтные работы ведутся совместно с представителями воинских частей ЮВО, задействована спецтехника.

Напомним, неделю назад территорию Кубани накрыт циклон, который стал причиной подтоплений. Накануне в Крымском районе подтопило 20 домов.

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