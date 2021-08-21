На Кубани в ликвидацию последствий циклона включились военные

Специалисты жилищно-коммунальной службы Минобороны России приняли участие в ликвидации последствий циклона на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В Новороссийске и Славянском районе работники филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по ЮВО убирают мусор и упавшие деревья, ремонтируют кровлю и боксы.

Уточняется, что восстановительные, ремонтные работы ведутся совместно с представителями воинских частей ЮВО, задействована спецтехника.

Напомним, неделю назад территорию Кубани накрыт циклон, который стал причиной подтоплений. Накануне в Крымском районе подтопило 20 домов.