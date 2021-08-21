На трассе "Новороссийск - Керчь" из-за ливней ограничили движение

В субботу на федеральной автодороге А-290 "Новороссийск - Керчь" временно ограничено движение.

Как сообщается на официальной странице Госавтоинспекции Кубани в Instagram, причиной послужили подтопления прилегающей территории и производство работ по откачке воды.

Сотрудники ГИБДД распределили движение транспортных потоков в объезд через поселок Виноградный.

Напомним, на прошлой неделе на федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" было осложнено движение автотранспорта, а двумя днями ранее часть автодороги в районе Анапы была смыта проливным дождем, посреди дороги образовался провал, по которому потекла вода.