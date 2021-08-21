Стало известно, какая погода сегодня ожидается на Кубани

Накануне ожидалось, что на Кубани - от Ейска до Сочи - за несколько часов выпадет 35 миллиметров осадков. Прогнозы относительно сбылись. Только в одном Крымском районе за 12 часов выпал 21 миллиметр осадков. Об этом "РГ" рассказал заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.

По его словам, в целом, по Краснодарскому краю осадков категории "опасные явления" не регистрировалось.

- Сейчас ситуация стабильная, на территории Кубани облачная погода, по метеостанции фиксируются точечные осадки, пятнами, не очагами, в Ейском, Анапском, Темрюкском, Геленджикском и Туапсинском районах, - объяснил эксперт. - Их интенсивность достаточно слабая.

В дневном время развитие осадков ожидается преимущественно с 12.00 до 18.00 с пиковой зоной на юго-востоке - в Лабинском, Отрадненском и Мостовском районах. По предварительной информации, ожидается примерно 20-30 миллиметров осадков.

Как ранее сообщала "РГ", вчера в Крымском районе из-за подъема уровня реки подтопило 20 домов.

По информации оперативного штаба Кубани, в Южном сельском поселении Крымского района проводилась эвакуация жителей, но к ночи вода начала спадать, и они смогли вернуться в свои дома.