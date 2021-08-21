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21.08.2021 06:55
Рубрика: Общество

В федерации кинологов рассказали, что делать при встрече с бездомной собакой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как вести себя при встрече с бездомной собакой. По его словам, правила поведения касаются не только собственной безопасности, но и помощи такому животному.

Фото: iStock
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"Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубиться", - цитирует Голубева РИА Новости. По его словам, необходимо сразу же обратиться в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют, где у них будет доступ к еде и крыша над головой. Важно также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора, которые обязаны решить эту проблему.

Кинолог призвал россиян не кормить таких собак и не сооружать для них теплые будки. Голубев пояснил: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, будут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, что может стать причиной трагедий.

Программа "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" тоже помогает сократить проблему бродячих стай, рассказал Голубев. Он также попросил россиян быть внимательнее, помогая приютам, чтобы не стать жертвами мошенников.

Ранее в российской кинологической федерации рассказали, что домашних собак сегодня часто называют в честь иномарок. В моду также входят имена греческих богов. Пальма первенства при этом уже несколько лет принадлежит кличке Оскар. В топ-10 самых популярных кличек собак также вошли Жасмин, Оливия, Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

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