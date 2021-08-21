Володин пояснил изменения техосмотра автомобилей

Упрощение заключения договора ОСАГО не означает, что теперь не надо проводить технический осмотр автомобиля, предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО, вступит в силу с 22 августа.

"При оформлении полиса страховые компании не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО. Но это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка "не будет работать". Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги.

"А главное - своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни", - подчеркнул Володин.