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21.08.2021 09:33
Рубрика: Страхование

Володин пояснил изменения техосмотра автомобилей

Текст: Дмитрий Гончарук
Упрощение заключения договора ОСАГО не означает, что теперь не надо проводить технический осмотр автомобиля, предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон, который делает необязательным техосмотр для покупки ОСАГО, вступит в силу с 22 августа.

Фото: Istock
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"При оформлении полиса страховые компании не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО. Но это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка "не будет работать". Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги.

"А главное - своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни", - подчеркнул Володин.