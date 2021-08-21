Захарова раскритиковала равнение Испании на русофобское крыло НАТО

Испанские официальные лица допустили утечку сюжета в центральные СМИ о запрете на заход в порт города Сеута кораблей Северного флота ВМФ России, видимо, тем самым желая продемонстрировать равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки к саммиту альянса в Мадриде в 2022 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты.

Этот шаг противоречит духу Декларации о стратегическом партнерстве от 2009 года, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию, говорится в сообщении МИД РФ.