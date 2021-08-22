Ангела Меркель посетила Киев

В воскресенье федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила с краткосрочным визитом Киев. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не изменили позицию Берлина по Минским соглашениям и "Северному потоку-2", но предварялись скандалами на местном уровне.

Ангела Меркель приехала к Владимиру Зеленскому с улыбкой, но потакать желаниям украинской стороны не стала. Фото: Reuters

Так, мэр Киева Виталий Кличко не был допущен охраной Зеленского в аэропорт на встречу высокой гостьи. Напомним, что Кличко - самый узнаваемый украинский политик в Германии, где он строил спортивную карьеру, промоутерский бизнес и имеет обширные политические связи. Причиной отказа стало наступление Зеленского на столичного мэра, которое, как предсказывают, грозит Кличко увольнением с одной из совмещаемых должностей - главы столичной госадминистрации.

Вторым "недоразумением" стал отказ Меркель от возложения венков к "мемориалу небесной сотни", на котором настаивала принимающая сторона. Меркель почтила только Парк Вечной славы, и также напомнила Зеленскому о годовщине нападения Германии на Совесткий Союз в ходе брифинга.

Не содержал сенсаций и брифинг после переговоров. Зеленский по бумажке, как нерадивый ученик, прочитал заранее заготовленный текст про неприятие Украиной "Северного потока-2", а Меркель в ответном слове напомнила, что это коммерческий проект, в котором участвуют крупнейшие мировые компании, и он имеет общеевропейское значение. Также она напомнила, что Киеву за смирение обещаны 175 миллионов евро на "зеленую энергетику", и содействие в переговорах по окончанию в 2024 году действия соглашения о транзите российского газа с "Газпромом".

Также Меркель выразила огорчение из-за торможения мирного процесса по Донбассу, дипломатично не указав на его виновника, но пообещала способствовать очередной встрече в "нормандском формате". Наконец, прямо на брифинге она понизила представительство Германии на так называемой "крымской платформе": вместо главы МИД, озабоченного афганской проблематикой, в Киев прилетит министр энергетики, которому будет что обсудить на полях планируемого "шабаша" с коллегой из США.