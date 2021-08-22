Часть эвакуируемых афганцев разместят на базах в Испании

Часть граждан Афганистана, которые ранее помогали американской стороне, временно разместят на военных базах в Испании. Такое решение принято администрацией США.

В Белом доме рассказали, что президент страны Джо Байден обсудил данный вопрос с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Американский лидер поблагодарил его "за помощь".

Ранее Байден сообщил, что за неделю Соединенные Штаты успешно развернули в аэропорту Кабула почти шесть тысяч военнослужащих, которые помогут управлять эвакуацией. Из Афганистана уже вывезены 13 тысяч человек.

"Эта операция опасна. Я не могу обещать, каким будет конечный результат. Или, что она пройдет без риска потерь", - добавил политик.