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22.08.2021 08:16
Рубрика: В мире

Депутат Рады назвал "позором" поздравление США с днем независимости Украины

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович оценил поздравление посольства США в Киеве с 30-летием независимости Украины. Представители американской дипмиссии опубликовали в Instagram видео, на котором исполнили на украинском языке песню "Мой друг" группы Kozak System. В сообщении подчеркивалось, что США твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание.

Фото: Getty Images
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По словам Рабиновича, такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали. Афганистану за двадцать лет оккупации дали на разграбление три триллиона долларов, а Украине и ее коррупционным властям на 30-летие оккупации всего лишь записали песню. "Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям, это позор", - написал депутат в своем Facebook.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что главная черта нынешней украинской элиты - постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. По его словам, экс-глава украинского МИД Павел Климкин впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как американцы ушли из Афганистана. Пушков обратил внимание, что Климкина не смущает ни сравнение Украины с "полусредневековым" Афганистаном, ни принципиальное различие ситуаций, ни даже откровенное признание, что без США "новая Украина" - ноль без палочки.

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