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22.08.2021 21:05
Рубрика: Страхование

Эксперт предупредил о возможном росте цен на ОСАГО

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После вступления в силу новых правил оформления ОСАГО страховщики, у которых нет достаточных возможностей для оценки технического состояния автомобиля, будут пытаться повлиять на стоимость полиса, считает президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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С 22 августа для оформления ОСАГО не нужна диагностическая карта о проведении техосмотра, однако, если водитель не пройдет проверку и станет виновником аварии из-за технической неисправности, страховка действовать не будет. Также теперь договор может быть расторгнут или изменен дистанционно.

Шапарин отметил, что для страховых компаний плохое состояние автомобиля - риск, и его всегда учитывали во всем мире.

"Они, я уверен, сейчас будут обращаться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов на ОСАГО просто потому, что у них появляется аргументация: они не могут оценить техническое состояние автомобилей", - сказал он в эфире радио "Бизнес FM".

Эксперт напомнил, что техосмотр никто не отменял, а с 1 марта будущего года за отсутствие диагностической карты будут выписываться штрафы, поэтому водители будут заинтересованы иметь их.