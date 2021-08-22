Иммунолог спрогнозировал появление способных обходить антитела штаммов ковида

Иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди считает, что в будущем появятся новые мутации коронавируса, которые смогут обходить воздействие антител.

По его мнению, "неизбежна" такая мутация штаммов "бета", "гамма" и "дельта", что может серьезно осложнить эпидобстановку в 2022 году. Ученый пояснил, что штаммы "бета" и "гамма" уже имеют мутации, дающие им возможность частично избегать воздействия антител, а штамм "дельта", который сейчас является господствующим во многих странах, гораздо более заразен.

Следующим шагом, считает Редди, для штаммов "бета" и "гамма" будет повышение заразности, а для варианта "дельта" - обход антител. "Если такой вариант коронавируса появится, его нужно обнаружить как можно раньше, а создателям вакцин необходимо быстро их адаптировать", - сказал он в интервью изданию SonntagsBlick.

Также ученый добавил, что COVID-19 будет с людьми долго, и, возможно, он не исчезнет никогда.

Ранее стало известно, что российскую вакцину "Спутник V" адаптировали для штамма "дельта". Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что рано говорить о том, будет ли новый вариант вакцины эффективнее предыдущего, и невозможно предсказать появление новых, в том числе и более опасных мутаций.