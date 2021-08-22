Как аккуратная и агрессивная езда убивают подвеску

Есть мнение, что аккуратное вождение и бесшабашная езда по принципу "больше скорость - меньше ям!" в равной мере вредны для подвески автомобиля. Разберемся, насколько это утверждение соответствует действительности.

Для начала посмотрим, что происходит с ходовой частью автомобилей, владельцы которых фактически сдувают с них пылинки.

Типичная ситуация - проезд "лежачего полицейского", которых в крупных мегаполисах становится все больше. Сверхаккуратные водители, которых на поверку оказывается очень немало, практикуют такую методу проезда "лежачих" - подкатываются к ним, сбавляя скорость практически до полной остановки и затем чрезвычайно медленно переваливаются через препятствие, будто их автомобиль и его подвеска сделаны из стекла.

На первый взгляд, может показаться, что такие перестраховщики продлевают жизнь своим железным коням. Однако все не так просто, как кажется. Дело в том, что нагрузка на амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники и другие элементы шасси в данном случае происходит по одному сценарию, или, точнее, по одной амплитуде.

Что происходит в частности с амортизаторами? Если переезжать "лежачих полицейских" плавно и на скорости, скажем, 3 км/ч (а такая манера у рачительных водителей как раз входит в привычку), на штоке и поршне упругого элемента будет образовываться характерная выработка, а проще говоря - ступенька.

Теперь представим, что произойдет, если такой бережливый водитель по недосмотру въедет на разбитой дороге в глубокую яму. Стойка проделает куда более длинный ход, а образовавшаяся ранее канавка ударит в уплотнительную резинку и оставит характерный задир. Именно такие "травмы" нередко приводят к тому, что стойки дают течь, не выходив и трети регламентного срока.

Похожая ситуация возникает, когда шаровые опоры выходят из строя на смешном пробеге и опять-таки, при предельно аккуратной езде, которую практикует бережливый владелец. Тут по сути повторяется история с амортизаторами. Когда водитель излишне оберегает подвеску от нагрузок, диапазон работы шарнира на втулке опоры сужается.

Шарнирный элемент со временем накатывает характерную "канавку", смазка из этой области выдавливается и пересыхает. Если впоследствии алгоритм езды меняется (возьмем опять-таки выезд на разбитый асфальт или грунтовку), образовавшийся выступ может повредить втулку, затем разорвется пыльник, механизм засорится, после чего появятся характерные стуки и хрусты в шаровой, и последняя "прикажет долго жить".

С другой стороны, сильно ошибаются и те, кто полагает, что если ездить, не сбавляя скорости, по разбитым дорогам, не оттормаживаться перед "лежачими полицейскими" и входить в повороты на высокой скорости, то для ходовой будет только польза, поскольку она работает в разных режимах, смазка ее элементов осуществляется равномерно, а износ идет, как кажется, таким лихачам, планово.

На самом деле, когда проезжаешь "лежачего" на относительно высокой скорости, ходовая получает самый неприятный и вредоносный - фронтальный удар. Фактически энергия столкновения поступает не по диагонали, а точно в лоб, соответственно, происходит полное сжатие передних амортизаторов. Затем автомобиль уходит немного вверх и, образно говоря, приземляется на дорогу, что резко усиливает воздействие на переднюю подвеску.

Если же совсем не стесняться с подачей газа и преодолевать "лежачих" на скорости 60 км/ч и даже больше, то шток амортизатора начинает перемещаться радикально быстро. Энергия удара в результате направляется к внутренним клапанам и прокладкам упругого элемента. Если же шток замыкается на ограничитель, удар уходит по эстафете дальше, в опорный подшипник подвески. А эти детали, как известно, очень не любят такого рода нагрузок и могут банально надломиться. Более того, энергия удара распространяется еще и горизонтально - в сайлентблоки, рычаги и стабилизатор. Не удивительно, что при частых пробоях подвески сайлентблоки, образно говоря, сдаются - появляются люфты и зазоры, соответственно, заметно ухудшается управляемость.

Добавим, что есть немало любителей обмануть систему, которые проезжают "лежачих полицейских", а также дорожные стыки или рельсы ж/д переездов по диагонали. Такой метод действительно позволяет увеличить радиус кривизны поверхности и сократить скорость перемещения штока амортизатора. Да и для людей в салоне такая "диагоналка" куда комфортнее, чем когда дорожный брак или препятствие атакуется в "лоб". И тем не менее, совсем бесследно даже с таким хитростями скоростной штурм "лежачих" и стыков не проходит. В частности, проезд препятствия по диагонали или одним колесом нагружает стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки, да и амортизатором как минимум с одного борта, если не скромничать со скоростью, достается.

К слову, тот же стабилизатор серьезно страдает и при парковке автомобиля одним или двумя колесами на бордюре. И уж точно не стоит оставлять машину, вывешенной таким образом на бордюре, когда вы улетаете, к примеру, в отпуск или командировку на много дней или недель.

Отсюда очевидный вывод: долгую жизнь ходовой части вашего авто обеспечит аккуратная, но не до маниакальности езда. Для того, чтобы выйти на расчетный ресурс, подвеска должна работать не в тепличных, но и не в экстремальных условиях.