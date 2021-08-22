Как размер дисков и шин влияет на поведение автомобиля

Не секрет, что управляемость автомобиля напрямую зависит от параметров колесных дисков и резины, при этом, если с плюсами и минусами продукции определенных шинных и брендов все более или менее понятно, то в вопросе о достоинствах и недостатках тех или иных типоразмеров такой ясности нет. Например, многие водители не могут определиться с тем, какие покрышки выбрать - стандартные, высокопрофильные или низкопрофильные. Попробуем внести ясность в этот вопрос.

Для начала разберемся с тем, какие покрышки принято считать низкопрофильными. Возьмем для примера один из самых ходовых типоразмеров 205/70 R16. Вторая цифра 70 - это отношение высоты профиля к ширине резины, измеряющееся в процентах. Если это значение ниже 60, шина считается низкопрофильной, если выше 80 - высокопрофильной.

К примеру, на гоночные автомобили устанавливают низкопрофильную резину с соотношением высоты и ширины 25 - 35%. В то же время низкопрофильные шины по определению будут шире стандартных и высокопрофильных. Чтобы обеспечить достаточное количество воздуха в покрышке и соответственно снаряженной массе автомобиля создатели низкопрофильных моделей вынуждены увеличивать их ширину.

Плюсы низкопрофильной резины

Красота

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что низкопрофильные шины - это красиво. С увеличением размера колесного диска пропорции автомобиля становятся более спортивными, а авто в целом начинает выглядеть солиднее. Кроме того, поскольку низкопрофильная резина дороже стандартной и высокопрофильной, владеть ею престижно.

Динамика ускорения и торможения

Как известно, по скоростным характеристикам низкопрофильные шины дадут фору всем иным, ведь индекс скорости у них только начинается с "Н" (210 км/ч), а стандартным считается "V" (240 км/ч).

Соответственно, такие шины обладают лучшими показателями по ускорению и динамике, а также лучше аналогов отзываются на управляющие действия. Кроме того, благодаря низкому профилю автомобиль существенно меньше раскачивается на высоких скоростях и меньше кренится на виражах. Кроме того, тормозной путь низкопрофильной резины короче в среднем на 5-10%, чем у стандартных шин.

Улучшенное сцепление и управляемость

В строгом соответствии с законами физики широкий профиль увеличивает пятно контакта, что лучшим образом сказывается на безопасности езды.

В тот же время такие шины способствуют снижению неподрессоренных масс, что делает автомобиль более послушным и предсказуемым в управлении. Скажем, машину, оснащенную низкопрофильной резиной, сложнее сорвать в занос и она более стабильна на скоростной прямой. Естественно, что такая резина устанавливается в базовой комплектации на многих моделях со спортивным уклоном.

Экономия топлива

Как известно, автомобили, оснащенные низкопрофильной резиной, отличаются повышенной экономичностью, что связано прежде всего со снижением сопротивления качению и меньшей массы низкопрофильных моделей относительно высокопрофильных.

Износостойкость

Отличительной особенностью низкопрофильных шин является жесткий каркас, долговечность и выносливость при эксплуатации в режиме агрессивной езды.

Минусы низкопрофильной резины

Неважная плавность хода

Поскольку профиль резины на дисках значительно меньший, чем у других шин (из-за этого немного низкопрофильные шины в шутку называют изолентой), она хуже амортизирует неровности.

При езде по разбитой дороге, особенно на высокой скорости, водитель и пассажиры с большей вероятностью почувствуют тряску. Кроме того, повышается риск повреждения покрышки вплоть до ее полного разрыва, равно как повреждения колесного диска.

Нагрузка на подвеску

При попадании колеса с низкопрофильной резиной на неровность, например, в глубокую яму с острыми краями, помимо опасности повредить колесный диск происходит дополнительная нагрузка на подвеску.

Поскольку такая покрышка не в состоянии обеспечить высокий объем амортизации, усилия и удары от дороги принимает на себя ходовая часть. Отсюда - ее повышенный износ и сокращение интервалов между ремонтами.

Оффроуд не рекомендован

По сути по тем же причинам на машинах с низкопрофильной резиной не рекомендуется долго передвигаться по бездорожью.

Такая обувка не любит в частности езды по грязи, песку и глубокому снегу, во-первых, из-за не ярко выраженного протектора, а, во-вторых, при проезде неровностей происходит повышенное ударное воздействие на подвеску и колесные диски.

Высокий уровень шума

Жесткий каркас и увеличенная ширина профиля создают больше шума, который особенно ощущается на скорости от 80 км/ч, что усугубляется, если асфальт разбитый или абразивный.

Дороговизна

Не секрет, что низкопрофильные шины стоят дороже высокопрофильных. Более того, цены на шиномонтаж будут в их случае также значительно выше.

Между тем, поскольку такая резина устанавливается, как правило, на мощные и быстрые автомобили, при резких стартах и ускорениях происходит повышенный износ.

Приговорить низкопрофильную резину можно также, если регулярно ездить по разбитым дорогам и не следить за давлением в покрышках. Ведь в силу конструктивных особенностей такой резины низкое давление воздуха способно вызвать деформацию боковин.

Вывод

Таким образом, решение о том, брать или не брать низкопрофильные шины, нужно принимать, исходя из условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

Если вы ездите преимущественно по шоссейным дорогам и любите активную езду, такие покрышки - ваш выбор. И наоборот, чаще ездите по проселку и ставите во главу угла плавность хода, значит логичнее брать шины со стандартным или высоким профилем.



