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22.08.2021 10:15
Рубрика: Власть

Консульство РФ: Япония не предоставляет данные о якобы приплывшем с Кунашира

Текст: Александр Гусаров

Японские власти отказываются предоставить официальную информацию российским дипломатам о человеке, который, по данным местных СМИ, якобы приплыл с острова Кунашир для подачи прошения о предоставлении убежища в Японии. Об этом говорится в заявлении генерального консульства РФ в Саппоро, размещенном в Facebook.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Несмотря на все новые подробности об этом инциденте, появляющиеся в японских СМИ со ссылкой на источники в полиции, японские компетентные органы отказываются предоставить нам официальную информацию", - указано в заявлении.

"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море также ссылается на полное отсутствие данных. Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию [иммиграционную службу] Саппоро. Круг замкнулся", - подчеркнули в генконсульстве.

В дипмиссии добавили о намерении "добиться соответствующего информирования со стороны японских властей и встретиться с российским гражданином, если будет подтверждена его принадлежность к Российской Федерации".

Накануне из сообщений в японских СМИ стало известно, что неназванный гражданин РФ на резиновой лодке приплыл с Кунашира на остров Хоккайдо на севере Японии, преодолев расстояние в 20 километров. Этот человек якобы попросил политического убежища в стране восходящего солнца. Он был передан работникам местного иммиграционного бюро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание, либо депортировать на родину.

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