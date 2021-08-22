Лавров: В Афганистане пока выдерживаются заявления талибов

В Москве наблюдают, что представители движения "Талибан" (организация запрещена в РФ, - прим. "РГ") пока придерживаются своих заявлений об амнистии, окончании боевых действий и готовности к межафганскому диалогу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе сегодняшней встречи президента РФ с представителями партии "Единая Россия".

"Пока мы видим, что те заявления, которые талибы делают и об окончании боевых действий, и об амнистии всех тех, кто вовлечен был в это противостояние, и о необходимости общенационального диалога для формирования таких коалиционных, инклюзивных органов власти - пока все это выдерживается. В частности, вчера уже начаты были контакты с бывшим президентом [Афганистана Хамидом] Карзаем, с руководителем [Высшего совета по национальному примирению] Абдуллой Аблуллой и даже там на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам - даже первые сегодня сообщения были о том, что и с ними налажены контакты", - цитирует ТАСС Сергея Лаврова.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, это принципиально важно для России с точки зрения безопасности ее центральноазиатских союзников.